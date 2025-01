Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 99,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 99,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 99,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.849 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 7,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,34 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mit Kursplus