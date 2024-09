Symrise Aktie News: Symrise steigt am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 121,95 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 121,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 122,15 EUR. Bei 121,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.204 Symrise-Aktien.

Am 11.09.2024 markierte das Papier bei 122,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,21 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 39,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 120,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2024 aus.

