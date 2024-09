Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 121,35 EUR zu.

Das Papier von Symrise konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 121,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 121,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.736 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 122,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,70 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 27,99 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,80 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

