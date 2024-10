Symrise Aktie News: Symrise büßt am Donnerstagvormittag ein

Symrise im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 118,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 118,55 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,15 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.362 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (88,94 EUR). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 33,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

