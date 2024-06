Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 114,90 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 114,90 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 115,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 115,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.191 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,15 EUR erreichte der Titel am 18.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 0,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Mit Abgaben von 23,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 115,18 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

