Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,44 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 98,44 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,72 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,40 EUR nach. Bei 98,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.820 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,98 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,29 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,56 EUR aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

