Symrise Aktie News: Symrise gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 117,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 117,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.406 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 6,02 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 120,50 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag

Börse Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen