Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 114,95 EUR nach.

Die Symrise-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 114,95 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 114,95 EUR. Bei 115,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.869 Symrise-Aktien.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,43 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,18 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Symrise-Aktie.

