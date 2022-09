Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit KursVerlusten

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 97,92 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.487 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.06.2022 bei 94,10 EUR. Abschläge von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,96 EUR aus.

Am 27.04.2022 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 975,00 EUR umgesetzt, gegenüber 882,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,14 EUR je Aktie.

