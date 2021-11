Symrise Aktie News: Symrise stärker

Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 130,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 16.254 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 130,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,10 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.608 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 130,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2021 bei 95,88 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 124,50 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Symrise-Aktie.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Wie Experten die Symrise-Aktie im Oktober einstuften

Symrise hebt Wachstumsprognose erneut an - Aktie im Plus

Symrise-Aktie im Fokus: Mit Volldampf aus der Corona-Pandemie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise