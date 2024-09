Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 119,85 EUR.

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 119,85 EUR. Bei 121,35 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 119,80 EUR nach. Bei 120,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.897 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 123,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,09 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,33 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

