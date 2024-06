Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag tiefer

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 113,75 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 113,75 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,75 EUR nach. Bei 113,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.805 Symrise-Aktien.

Am 18.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Abschläge von 23,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 115,18 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX aktuell: DAX nachmittags stärker

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen