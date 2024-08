Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 113,70 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 113,70 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.665 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,20 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,08 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,36 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

