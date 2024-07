Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 113,60 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 113,60 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,85 EUR an. Bei 112,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.810 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 116,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 23,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie