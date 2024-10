Symrise Aktie News: Symrise am Mittag billiger

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 116,15 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 116,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 116,05 EUR. Bei 116,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 30.769 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 88,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 30,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Symrise-Aktie.

