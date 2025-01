Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 99,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 99,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 99,88 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 98,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.018 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 20,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 91,84 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 7,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,44 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus