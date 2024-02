Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 97,44 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 97,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 55.139 Stück.

Am 06.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 11,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,91 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

