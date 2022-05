Symrise Aktie News: Symrise zieht am Montagmittag an

Das Papier von Symrise konnte um 23.05.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 103,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 103,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.392 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 132,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 94,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Abschläge von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,75 EUR.

Am 27.04.2022 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Symrise-Aktie: Starke Duftmarke

Symrise-Aktie sehr stark: Symrise knackt Milliardenschwelle beim Umsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise