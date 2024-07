Symrise Aktie News: Symrise wird am Dienstagmittag ausgebremst

Kurs der Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 112,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,7 Prozent auf 112,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 110,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.530 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,38 Prozent hinzugewinnen. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 28,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,10 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

