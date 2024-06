Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 114,20 EUR nach oben.

Das Papier von Symrise legte um 11:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 114,20 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 114,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.976 Symrise-Aktien.

Am 18.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 115,18 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Symrise-Aktie.

