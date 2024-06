Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 113,15 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 113,15 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 113,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.028 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,03 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Mit Abgaben von 22,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

