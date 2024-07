Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 113,90 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 113,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 113,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.431 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,28 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,10 EUR an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

