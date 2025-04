Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Freitagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 98,52 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 98,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 98,68 EUR. Bei 98,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 8.771 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 26,88 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,91 EUR im Jahr 2025 aus.

