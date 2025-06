Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 105,50 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 105,50 EUR ab. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 105,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.039 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 15,60 Prozent niedriger. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 19,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Symrise-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Symrise-Aktie im Mai 2025

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingefahren

UBS AG: Buy für Symrise-Aktie