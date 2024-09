Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 122,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 122,15 EUR zu. Bei 122,90 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,25 EUR. Bisher wurden heute 30.553 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 0,78 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,33 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

