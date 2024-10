Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Symrise

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,0 Prozent auf 113,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 113,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.406 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 10,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 91,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 19,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,85 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

