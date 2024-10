Notierung im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagnachmittag

25.10.24 16:10 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 112,80 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 112,80 EUR nach oben. Bei 113,55 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.553 Symrise-Aktien. Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,82 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 19,02 Prozent sinken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,85 EUR je Symrise-Aktie aus. Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je Symrise-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus Symrise-Aktie knickt dennoch ein: Symrise zeigt sich optimistischer für Wachstum in 2024

