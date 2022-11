Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag billiger

Um 04:22 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 110,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 110,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,20 EUR. Zuletzt wechselten 82.297 Symrise-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.12.2021 auf bis zu 132,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 16,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,94 EUR am 13.10.2022. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 20,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,82 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 27.04.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 975,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 950,00 EUR eingefahren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise