Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag im Minus

Das Papier von Symrise befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 111,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 110,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.435 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2021 markierte das Papier bei 132,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 16,10 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,94 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 20,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,82 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

