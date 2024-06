Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 115,55 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 115,55 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,85 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,55 EUR. Bisher wurden heute 14.764 Symrise-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,85 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 115,55 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Symrise-Aktie.

