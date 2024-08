Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 114,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 114,20 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 114,30 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 113,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.495 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,20 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 2,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 30,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,20 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

