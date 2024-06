Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Vormittag zu

Symrise im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 115,95 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 115,95 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 115,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 115,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.771 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 markierte das Papier bei 116,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,55 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

