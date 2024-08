Symrise Aktie News: Symrise wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 113,65 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 113,65 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 113,65 EUR ein. Mit einem Wert von 114,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22.497 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 23,11 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,20 EUR an.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

