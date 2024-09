Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit positiven Vorzeichen

27.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 122,95 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 122,95 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 122,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.164 Symrise-Aktien umgesetzt. Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,73 Prozent. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,11 EUR aus. Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,30 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX aktuell: DAX schließt im Plus Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge Börse Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag

