Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 117,05 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 117,05 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.119 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 117,30 EUR markierte der Titel am 28.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 118,20 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

