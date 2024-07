Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 116,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 116,40 EUR zu. Bei 117,10 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.739 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,10 EUR) erklomm das Papier am 30.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 0,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 24,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

