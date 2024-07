Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Symrise

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 115,35 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 115,35 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 115,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,15 EUR. Zuletzt wechselten 6.250 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,90 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,25 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,10 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.

