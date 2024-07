Symrise Aktie News: Symrise zieht am Mittag an

Kurs der Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 116,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 116,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 117,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 31.435 Stück.

Am 30.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,10 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

