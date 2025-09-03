DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.449 -0,4%Euro1,1652 -0,1%Öl67,17 -0,3%Gold3.531 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Top News
Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren
Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Syncro Group Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

04.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Syncro Group AB Registered Shs -B-
EUR -0,04 EUR -99,44%
Charts|News|Analysen

Syncro Group Registered B hat am 01.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Syncro Group Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 83,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Syncro Group Registered B

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Syncro Group Registered B

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Syncro Group AB Registered Shs -B-

DatumMeistgelesen
Wer­bung