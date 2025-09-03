Syncro Group Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Syncro Group Registered B hat am 01.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Syncro Group Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 83,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net