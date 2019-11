Die besten MDAX-Aktien: alstria office REIT-AG legt um 37,5 Prozent zu

Der Anlage­experte ist Risiko­manager beim Index­anbieter sysShares unter dem Dach der der VILICO Investment Service GmbH. Der unter Schnoors Verantwortung initi­ierte, risiko­optimierten Aktienindex sysShares® Mid-Cap Germany MinVar-Index verzeichnet seit Auflage im Dezember 2006 einen Kurszuwachs von 310 % (Stand: 13.11.2019).

Der Immobilienkonzern alstria office REIT-AG konnte zuletzt mit soliden Geschäfts­ergebnissen überzeugen. Aufgrund seiner geringen Markt­kapitalisierung von knapp 3 Mrd. könnte der Konzern auch ein Kandidat für eine Übernahme sein. Die Börsenbewertung liegt gerade einmal bei 12 % der Bewertung der Vonovia SE, und bei knapp einem Viertel der Marktkapitalisierung der Deutschen Wohnen AG.



Dabei ist die Aktie der alstria office REIT-AG ein heller, wenn auch kleiner Stern am Aktienhimmel. Investierte Anleger freuen sich seit Jahresbeginn über einen Kurszuwachs von +37,5 %. Die Volatilität liegt dabei bei lediglich 13,3 %. Zum Vergleich: Das Immobilien­schwergewicht Vonovia hat im gleichen Zeitraum um 21 % zugelegt (Vola: 19,6 %). Abgeschlagen dagegen die Deutsche Wohnen AG, bei der Anleger seit 1. Januar einen Kursverlust von 13,7 % hinnehmen mussten (Vola: 23,5 %).

Aufgrund ihres geringen Schwankungs­risikos empfiehlt sich die Aktie der alstria office REIT-AG für die Aufnahme in ein risiko­optimiertes Portfolio. Im sysShares® Mid-Cap Germany MinVar TR-Index beispiels­weise, der von den 60 Werten des MDAX® nur diejenigen umfasst, die in ihrer Kombination ein möglichst geringes Schwankungsrisiko erwarten lassen, ist alstria office REIT deutlich stärker gewichtet als im MDAX® selbst.

Die Tops und Flops aus dem MDAX

Der deutsche Mittelstandsindex MDAX® hat seit Jahresbeginn um 25,0 % zugelegt. Das Interessante daran: Alleine acht Aktien legten um mehr als 50 % zu. Zu den besten Aktien im MDAX® zählten dabei u. a. Dialog Semiconductor (+103 %), Cancom (+84,6 %) oder CTS Eventim (+69,9 %). Aber auch das Indexschwergewicht, die Airbus Aktie, legte mit 61,2 % deutlich zu. Mit ihrer fast zehn­prozentigen Gewichtung hat die Airbus-Aktie alleine einen Anteil von 43,1 % an der 12 Monats-Performance des MDAX, gefolgt von der Hannover Rück-Aktie (3,8 % Gewichtung) und der Scout24 (2,3 % Gewichtung). Schlusslicht im MDAX® sind übrigens die Hugo Boss AG mit einem Verlust von 24,4 % und die 1&1 Drillisch AG mit einem Minus von 45,9 % (alle Daten per 13.11.2019).

Risiko-optimierter sysShares®-Index

Leider ist es illusorisch, immer nur die Top-Performer im Portfolio zu haben. Anleger kaufen daher häufig den gesamten MDAX®, z. B. in Form eines Indexfonds, um langfristig an der Wert­entwicklung des deutschen Mittel­stands­index zu partizipieren. Besser und effizienter ist es allerdings, nur in jene Werte des MDAX® zu investieren, die in ihrer Kombination ein möglichst geringes Schwankungs­risiko aufweisen. Diese risikooptimierte Strategie wird im sysShares® Mid-Cap Germany MinVar TR-Index (ISIN DE000SLA9MR3) umgesetzt. Der sysShares-Index weist nicht nur ein um 15 % geringeres Schwankungsrisiko auf, sondern hat seit 2007 auch eine um 135 % höhere Rendite erzielt als sein "Eltern-Index", der MDAX®. An der Wertentwicklung des sysShares-Index können Anleger über ein von der HypoVereinsbank aufgelegtes Index-Zertifikat (WKN HY41P2) partizipieren.

Der sysShares® Mid-Cap Germany MinVar-Index hat seit Auflage um 310,2 % zugelegt (Stand 13.11.2019), der MDAX im gleichen Zeitraum um 175 %.

Der Autor dieser Kolumne: Michael Schnoor Michael Schnoor ist Finanz­mathematiker und gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich systema­tischer Aktien­strategien. Der heutige CIO von sysShares® zielt mit seiner Minimum Varianz-Strategie darauf ab, Risiken im Portfolio zu reduzieren und damit nach­haltig besser als der Markt abzuschneiden. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Stefan Bülling setzt Schnoor konsequent auf systematische, regel­basierte Verfahren zur Aktien­auswahl, die frei von emotionalen Ent­scheidungen sind. Michael Schnoor war zuvor u. a. Leiter Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung und verantwortete bereits Spezial­fondsmandate mit Anlagevolumen von mehreren hundert Millionen Euro. Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basisindizes zu reduzieren und dabei die Kurschancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: Die sysShares®-Strategien zielen darauf ab, das Risiko der Basisindizes zu reduzieren und dabei die Kurschancen zu erhalten. Derzeit sind diese sysShares®-Strategien investierbar: » sysShares® Mid Cap Germany MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Europe MinVar TR Index

» sysShares® Large Cap Japan MinVar TR Index

