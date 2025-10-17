DAX23.749 -2,2%Est505.566 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,15 -5,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.860 -2,7%Euro1,1705 +0,1%Öl60,30 -1,2%Gold4.337 +0,3%
TABELLE/EU-Verbraucherpreise September nach Ländern

17.10.25 11:06 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Sep 25 Aug 25 Sep 25 Aug 25

Eurozone-20 +0,1 +0,1 +2,2 +2,0

EU-27 +0,1 +0,2 +2,6 +2,4

Belgien -0,3 +1,5 +2,7 +2,6

Bulgarien -0,6 +0,1 +4,1 +3,5

Dänemark -0,2 -0,7 +2,2 +1,9

Deutschland +0,2 +0,1 +2,4 +2,1

Estland -1,1 +0,9 +5,3 +6,2

Finnland +0,5 -0,3 +2,2 +2,2

Frankreich -1,1 +0,5 +1,1 +0,8

Griechenland +0,5 -0,6 +1,8 +3,1

Irland -0,2 +0,4 +2,7 +1,9

Italien +1,3 -0,2 +1,8 +1,6

Kroatien -0,6 +0,2 +4,6 +4,6

Lettland +0,1 -0,2 +4,2 +4,2

Litauen +0,4 -0,3 +3,7 +3,6

Luxemburg -0,1 +1,2 +3,1 +2,8

Malta -1,3 +0,7 +2,4 +2,7

Niederlande -0,3 +0,3 +3,0 +2,4

Österreich 0,0 +0,3 +3,9 +4,1

Polen +0,2 -0,1 +2,9 +2,7

Portugal +1,0 -0,1 +1,9 +2,5

Rumänien +0,5 +2,1 +8,6 +8,5

Schweden +0,2 -0,3 +3,2 +3,4

Slowakei +0,2 +0,1 +4,6 +4,4

Slowenien 0,0 0,0 +2,7 +3,0

Spanien +0,2 0,0 +3,0 +2,7

Tschechien -0,8 0,0 +2,0 +2,4

Ungarn -0,2 0,0 +4,3 +4,2

Zypern -0,4 +0,8 0,0 0,0

Island -0,4 -0,2 +4,3 +3,7

Norwegen +0,4 -0,7 +3,6 +3,5

Schweiz -0,3 -0,1 0,0 0,0

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 05:07 ET (09:07 GMT)