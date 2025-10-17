TABELLE/EU-Verbraucherpreise September nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Sep 25 Aug 25 Sep 25 Aug 25
Eurozone-20 +0,1 +0,1 +2,2 +2,0
EU-27 +0,1 +0,2 +2,6 +2,4
Belgien -0,3 +1,5 +2,7 +2,6
Bulgarien -0,6 +0,1 +4,1 +3,5
Dänemark -0,2 -0,7 +2,2 +1,9
Deutschland +0,2 +0,1 +2,4 +2,1
Estland -1,1 +0,9 +5,3 +6,2
Finnland +0,5 -0,3 +2,2 +2,2
Frankreich -1,1 +0,5 +1,1 +0,8
Griechenland +0,5 -0,6 +1,8 +3,1
Irland -0,2 +0,4 +2,7 +1,9
Italien +1,3 -0,2 +1,8 +1,6
Kroatien -0,6 +0,2 +4,6 +4,6
Lettland +0,1 -0,2 +4,2 +4,2
Litauen +0,4 -0,3 +3,7 +3,6
Luxemburg -0,1 +1,2 +3,1 +2,8
Malta -1,3 +0,7 +2,4 +2,7
Niederlande -0,3 +0,3 +3,0 +2,4
Österreich 0,0 +0,3 +3,9 +4,1
Polen +0,2 -0,1 +2,9 +2,7
Portugal +1,0 -0,1 +1,9 +2,5
Rumänien +0,5 +2,1 +8,6 +8,5
Schweden +0,2 -0,3 +3,2 +3,4
Slowakei +0,2 +0,1 +4,6 +4,4
Slowenien 0,0 0,0 +2,7 +3,0
Spanien +0,2 0,0 +3,0 +2,7
Tschechien -0,8 0,0 +2,0 +2,4
Ungarn -0,2 0,0 +4,3 +4,2
Zypern -0,4 +0,8 0,0 0,0
Island -0,4 -0,2 +4,3 +3,7
Norwegen +0,4 -0,7 +3,6 +3,5
Schweiz -0,3 -0,1 0,0 0,0
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
