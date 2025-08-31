TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im August

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im August in sechs Bundesländern gestiegen. In Bayern stieg die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,0) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,5 (2,3) Prozent und in Sachsen auf 2,2 (2,1) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten.

Wer­bung Wer­bung

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat im Schnitt stagnieren werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

August Juli

Bayern +0,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,9% gg Vj

Baden-Württemberg -0,1% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,3% gg Vj

Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,1% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm

Wer­bung Wer­bung

+2,4% gg Vj +2,4% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,0% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,2% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland 0,0% gg Vm* +0,3% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,0% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung Wer­bung

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)