DAX23.896 -0,6%ESt505.358 -0,7%Top 10 Crypto15,46 -2,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.985 -2,5%Euro1,1680 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX unter Druck -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Rheimetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden Caterpillar-Aktie in Rot: Trump-Zölle treiben Kosten weiter in die Milliarden
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im August

29.08.25 10:14 Uhr

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im August in sechs Bundesländern gestiegen. In Bayern stieg die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,0) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,5 (2,3) Prozent und in Sachsen auf 2,2 (2,1) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten.

Wer­bung

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat im Schnitt stagnieren werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

August Juli

Bayern +0,1% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,9% gg Vj

Baden-Württemberg -0,1% gg Vm +0,4% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,3% gg Vj

Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,1% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm

Wer­bung

+2,4% gg Vj +2,4% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,0% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,3% gg Vm

+2,5% gg Vj +2,2% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland 0,0% gg Vm* +0,3% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,0% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)