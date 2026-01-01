DAX24.472 +0,7%Est505.920 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TABELLE/Inflation in Bundesländern steigt im Dezember

30.01.26 10:13 Uhr

DOW JONES--Die jährliche Inflationsrate ist im Dezember in einer Reihe von Bundesländern zum Teil deutlich gestiegen. In Bayern erhöhte sich die Jahresrate auf 2,1 (Vormonat: 1,7) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,1 (1,9) Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 2,0 (1,8) Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. Binnen Monatfrist blieben die Preise in den meisten Bundesländern im Durchschnitt stabil, nur in Nordrhein-Westfalen erhöhten sie sich um 0,1 Prozent.

Wer­bung

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,1 (Vormonat: 0,0) gegenüber dem Vormonat steigen werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (1,8) Prozent zulegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

===

Januar Dezember

Bayern 0,0% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,7% gg Vj

Baden-Württemberg 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,1% gg Vj +1,9% gg Vj

Sachsen 0,0% gg Vm +0,2% gg Vm

+2,3% gg Vj +1,9% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

Wer­bung

+2,1% gg Vj +2,2% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm 0,0% gg Vm

+2,0% gg Vj +1,8% gg Vj

Brandenburg 0,0% gg Vm +0,1% gg Vm

+2,2% gg Vj +2,4% gg Vj

---------------------------------------------------------

Deutschland +0,1% gg Vm* 0,0% gg Vm

(14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +1,8% gg Vj

*Prognose

===

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)