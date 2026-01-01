TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Januar

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society

*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

im Volumen von 6 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

