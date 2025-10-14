TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
PROGNOSE: -2,4% gg Vj
zuvor: -2,9% gg Vj
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: -0,1% gg Vj
zuvor: -0,4% gg Vj
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 3Q
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August
08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q
*** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung
der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August
Eurozone
PROGNOSE: -1,6% gg Vm/-0,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj
11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2050 im Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober
PROGNOSE: -1,8
zuvor: -8,7
*** 14:45 US/IWF, Fiscal Monitor
15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei CNBC-Forum
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei Nomura Research Forum
19:35 US/Kansas-City-Fed-Gouverneur Schmid, Rede bei Veranstaltung
der Filiale Omaha
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
20:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung von Alantra
- US/Treffen der G7 Finanzminister
- EU/Frist für Einreichung von Haushaltsentwürfen der Mitgliedsländer
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 09:20 ET (13:20 GMT)