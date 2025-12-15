TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,1%
zuvor: 5,0%
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 51,2
zuvor: 51,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 50,4
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 47,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 53,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 52,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 48,5
zuvor: 48,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 53,4
zuvor: 53,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,8
zuvor: 52,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 51,3
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 50,2
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 50,5
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember
PROGNOSE: 39,3
zuvor: 38,5
Konjunkturlage
PROGNOSE: -80,0
zuvor: -78,7
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +50.000 gg Vm
zuvor: k.A.
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,5%
zuvor: k.A.
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: k.A.
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 54,1
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,2
*** 16:00 US/Lagerbestände September
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV
