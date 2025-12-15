TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Heute im Fokus DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus iRobot mit Insolvenzantrag. Oracle dementiert angebliche Verzögerungen bei OpenAI-Rechenzentren. Hohes Anlegerinteresse an Tilray- und Canopy Growth-Aktien. Goldpreis nähert sich Zwischenhoch vom Freitag. Fresenius-Aktien knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley. ProSiebenSat.1. verkauft wetter.com an Funke Mediengruppe. Deutschland ordert weitere Airbus-Kampfhubschrauber.

