TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Januar (vorläufige Fassung)
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar
PROGNOSE: 90
zuvor: 90
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q
12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 89,1
*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine
Chance für Europa"
22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q
- IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der
Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
- US/Präsident Trump, Rede in Iowa zu Ökonomie und Energie
