TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Januar (vorläufige Fassung)

26.01.26 15:09 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar

PROGNOSE: 90

zuvor: 90

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,1

*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine

Chance für Europa"

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

- IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der

Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- US/Präsident Trump, Rede in Iowa zu Ökonomie und Energie

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)