TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Oktober (vorläufige Fassung)

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-CloseTrading Statement Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
saisonbereinigt
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: -2,9% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,9% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen
mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
PROGNOSE: -60,7 Mrd US-Dollar
zuvor: -78,3 Mrd US-Dollar
16:45 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Managed Funds Association (MFA)
Policy Outlook
16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede in Veranstaltung
von Handelskammer Nashville und Fisk University
*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von
Business France
22:05 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Fall Macro Conference der
Deutschen Bank
*** - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Kanadas Ministerpräsident Carney
- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong
