TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Oktober (vorläufige Fassung)

06.10.25 14:18 Uhr

===

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-CloseTrading Statement Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -2,9% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

PROGNOSE: -60,7 Mrd US-Dollar

zuvor: -78,3 Mrd US-Dollar

16:45 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Managed Funds Association (MFA)

Policy Outlook

16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede in Veranstaltung

von Handelskammer Nashville und Fisk University

*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von

Business France

22:05 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Fall Macro Conference der

Deutschen Bank

*** - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Kanadas Ministerpräsident Carney

- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 08:18 ET (12:18 GMT)