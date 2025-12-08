TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK;
12:30 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +15,3 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,4% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -1,5% gg Vm
zuvor: +3,1% gg Vm
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu
"AI and the Future of Central Banking"
10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
Lohnstückkosten
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober und September
*** - EI/EZB-Ratsmitglied Panetta, Central Bank of Ireland Whitaker Lecture
- CN/Ministerpräsident Li, Treffen mit Chefs
internationaler Wirtschaftsorganisationen
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
===
