DAX24.209 -0,1%Est505.613 +1,1%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
NVIDIA: Mit einem neuen Spitzenziel von 320 USD sieht die HSBC noch 75%iges Potenzial. Die Gründe! NVIDIA: Mit einem neuen Spitzenziel von 320 USD sieht die HSBC noch 75%iges Potenzial. Die Gründe!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober (vorläufige Fassung)

15.10.25 15:25 Uhr

===

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

Wer­bung

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A.

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

Wer­bung

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vk

zuvor: -0,9% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q

*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

Wer­bung

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +5,3 Mrd Euro

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei virtuellem Event der

Aiken County Chamber of Commerce

14:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Presse-Briefing zu Globaler Politikagenda

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

PROGNOSE: 9,5

zuvor: 23,2

15:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Peter McColough Series on

International Economics Event

15:00 US/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure

17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus

*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von

IWF und Weltbank

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

*** 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for

Business Economics

*** 22:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management

Association

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 09:26 ET (13:26 GMT)