TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q
07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BIP August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A.
zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz August
*** 08:00 GB/Industrieproduktion August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vk
zuvor: -0,9% gg Vm/+0,1% gg Vj
*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q
*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +5,3 Mrd Euro
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei virtuellem Event der
Aiken County Chamber of Commerce
14:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,
Presse-Briefing zu Globaler Politikagenda
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober
PROGNOSE: 9,5
zuvor: 23,2
15:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Peter McColough Series on
International Economics Event
15:00 US/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure
17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus
*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von
IWF und Weltbank
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q
*** 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for
Business Economics
*** 22:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management
Association
===
